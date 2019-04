"Dopo settimane di scaricabarile Giampedrone ha detto sì a Via per digestore"

Sarzana - Val di Magra - "Un percorso partecipato per la realizzazione del biodigestore spezzino. Lo ha promesso oggi in aula l'assessore Giampedrone rispondendo a una mia precisa interrogazione, in cui chiedevo di fare chiarezza sulla realizzazione di questo impianto di smaltimento. Dopo settimane di smentite e scaricabarile Giampedrone ha rivelato che sarà avviata una Valutazione di Impatto Ambientale e poi un'inchiesta pubblica che prenderà in esame tre diverse ipotesi: opzione Boscalino, opzione Saliceti ma anche opzione zero, cioè nessun nuovo impianto. Si tratta di un primo passo importante, almeno sul fronte della chiarezza, dopo tante richieste senza risposta. Come ho fatto finora vigilerò affinché gli impegni presi da Giampedrone in aula a seguito della mia interrogazione vengano effettivamente mantenuti. Il coinvolgimento della popolazione è fondamentale". Lo dichiara Juri Michelucci, consigliere regionale del Partito democratico.