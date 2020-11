“Dopo cinque minuti di pioggia la via diventa una piscina”. Ma è pubblica o privata?

Sarzana - Val di Magra - “C'è un punto di Via Provina, a Romito, che dopo soli cinque minuti di pioggia diventa una piscina, impedendo di fatto a chi risiede in quel tratto di uscire di casa se non con gli stivali. E ci sono anomalie di carattere tecnico funzionale a una grata”. Lo segnalano i consiglieri comunali arcolani Pavero, Massi e Righi (Cambiamo con Toti) in un'interpellanza che non trascura un ulteriore aspetto, 'a monte' di quelli già evidenziati, e cioè lo status di Via Provina: “Da lungo tempo si intrecciano opinioni discordanti sulla titolarità della via”, segnalano, chiedendo quindi innanzitutto all'amministrazione di chiarire se si tratti di proprietà pubblica o privata e, nel primo caso, di spiegare quali azioni intenda Palazzo civico intraprendere per porre rimedio ai disagi evidenziati. E nell'ambito di un'altra interpellanza, i consiglieri totiani, restando a Romito, chiedono quali siano i piani dell'ente per il Canale Rio Maggio, “che da tempo – rilevano -, oltre a versare in condizioni di pericolosità, permane, su due suoi tratti, in un caso, in situazione di parziale fruibilità, e nell'altro di totale interdizione”. I consiglieri chiedono altresì in generale “un circostanziato aggiornamento sullo stato delle operazioni eseguite e ancora da eseguire circa la pulizia dei canali primari e secondari che insistono sul territorio comunale”. Appuntamento lunedì 9 novembre in consiglio per le risposte del governo comunale.