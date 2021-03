"Donne, c'è bisogno di tutte noi per il riscatto della città"

Sarzana - Val di Magra - Ci eravamo lasciate l'8 marzo di due anni fa con una bella iniziativa al Circolo PD della Bradia per onorare le donne, per ricordarne le difficili conquiste nel corso della Storia.

L'anno scorso - invece - l'8 marzo era già iniziata quella inattesa sospensione emergenziale anche delle attività e delle relazioni sociali che speravamo tutte passasse presto.

Ma non è stato così, e anche in questo 8 marzo dobbiamo rinunciare a festeggiare le donne come meritano. Abbiamo imparato a comunicare fra noi 'da remoto' ma ci mancano il dialogo degli occhi, il calore di una stretta di mano, l'incoraggiamento di un abbraccio.

Per questo il Partito Democratico di Sarzana vuole rivolgersi - mio tramite - a tutte le donne della Città, per esprimere la gratitudine verso quelle che hanno salvato vite nelle corsie degli ospedali, hanno portato soccorso sulle ambulanze e nelle mense dei bisognosi, si sono trasformate in insegnanti per i loro figli ed hanno curato gli anziani soli, e ci hanno messo quel 'supplemento d'anima' e quella insospettabile energia di cui forse solo le donne sono capaci.

Eppure - vedrete - saranno le donne a pagare, come sempre, il prezzo più alto per effetto della pandemia: in termini di posti di lavoro persi, di incremento delle violenze domestiche, in termini di salute per la forzata rinuncia alle consuetudini della medicina preventiva.

Ma, ciò nonostante, saranno proprio le donne la leva di quel riscatto di cui il Paese ha tanto bisogno sotto ogni profilo.

E se non verrà loro concesso lo spazio necessario, quello che compete loro per capacità, sensibilità, inclinazioni ed energie da spendere, saranno loro a rivendicarlo con maggior forza.

Per questo - in questo 8 marzo che ci coglie più inquiete che mai - mi rivolgo a tutte le donne sarzanesi, alle giovani e alle 'diversamente giovani', a quelle timide e riservate, a quelle che pensano di non avere nulla di utile da dare, per dire loro che c'è bisogno di tutte per contribuire al riscatto della nostra Città, perché escano allo scoperto, perché facciano un passo avanti: il Partito Democratico le aspetta a braccia aperte.



Francesca Castagna, vicesegretario PD Sarzana