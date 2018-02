"Dodici milioni di euro per gli argini del Magra a Romito"

Nel corso di un'iniziativa del Pd di Arcola lo ha annunciato Mauro Grassi, direttore dell'unità di missione contro il dissesto idrogeologico.

Sarzana - Val di Magra - Dodici milioni è l’importo che potrebbe essere finanziato da un progetto per la realizzazione di argini lungo il Magra a Romito. Ne ha dato notizia Mauro Grassi, direttore dell’unità di missione contro il dissesto idrogeologico, chiudendo i lavori del convegno sui temi della sicurezza idrogeologica organizzato a Romito dal Pd di Arcola.

L'iniziativa dal titolo 'Fiume Magra una risorsa da valorizzare ha visto insieme a Grassi come relatori Massimo Caleo, il sindaco di Arcola Emiliana Orlandi, l'assessore all'ambiente Gianluca Tinfena insieme al segretario del Pd arcolano Carlo Canese.



Il progetto, in accordo e finanziato da Stato e Regione Liguria, dovrebbe essere deliberato al più presto dal Consiglio dei ministri. Queste ulteriori risorse per la difesa del suolo, per oltre un miliardo di euro, destinate a tutto il territorio nazionale, nascono anche dall’iniziativa del senatore Massimo Caleo, vicepresidente della Commissione ambiente, ed inserite nell’ultima legge di bilancio. Una risposta importante per i cittadini del territorio dopo tante battaglie che dà seguito alle richieste da parte dell'amministrazione comunale.