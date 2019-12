"Digestore, per la Regione Saliceti è zona industriale. Toti e Giampedrone responsabili"

Sarzana - Val di Magra - “Finalmente Toti e Giampredrone hanno gettato la maschera sul Biodigestore di Saliceti”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Juri Michelucci (Italia Viva) e Francesco Battistini (Italia in Comune). "Dalle audizioni in commissione ambiente sulla questione del Biodigestore di Saliceti - proseguono - è emerso ciò che tutti abbiamo sempre saputo: la responsabilità della realizzazione del biodigestore a Saliceti è della giunta Toti. Infatti, il piano urbanistico, da poco approvato, del Comune di Vezzano (QUI) indica che le zone dove dovrebbe sorgere l’impianto sono zone residenziali e agricole. La Regione in sede di approvazione ha specificato che tali aree sono da considerare come zone omogenee D e quindi zone industriali e artigianali. Di fronte a tale atto l’Assessore Giampedrone e la giunta Toti non se ne possono più lavare le mani e se verrà approvato l’impianto da 60mila tonnellate nella zona di saliceti ne saranno politicamente responsabili".