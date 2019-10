"Contrastare bullismo e cyberbullismo", Giorgi (M5S) presenta una mozione

Sarzana - Val di Magra - “Recenti fatti di cronaca hanno fatto riemergere il pericolo del bullismo e del cyberbullismo, ed impongono una presa d'atto del gravissimo problema tra i giovani e soprattutto impongono alla politica l'impegno comune per mettere in campo tutte le azioni per informare, educare e contrastare il fenomeno”. Lo scrive la capogruppo M5S Federica Giorgi nella mozione che impegna la giunta di Sarzana a “prevenire e contrastare questi fenomeni in tutte le loro manifestazioni, in particolare con una strategia di tutela e attenzione nei confronti dei minori coinvolti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte a tutti i ragazzi che frequentano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'esponente Cinquestelle chiede fra le altre cose che vengano avviati “già nelle scuole primarie e secondarie percorsi informativi e di aiuto ai genitori, sia per prevenire questi fenomeni che per individuarli precocemente” ma anche “percorsi di promozione e diffusione delle pari opportunità e della diversità come risorsa” e “promuovere un tavolo sul tema insieme a tutti gli enti ed associazioni che si occupano di giovani”.