"Consulte mai convocate in un anno e mezzo, così non hanno motivo di esistere"

Sarzana - Val di Magra - Dopo la recente nascita del gruppo di Italia Viva, formato da Beatrice Casini e Umberto Raschi, il consiglio comunale di Sarzana nella seduta di ieri ha provveduto ad aggiornare la composizione delle consulte comunali dell'ambiente e degli anziani inserendo i due rappresentanti della nuova formazione politica di Matteo Renzi che saranno Merella Metelli (anziani) e Francesco Sergiampietri (ambiente).

Una procedura di rito che ha però dato modo all'opposizione di incalzare la giunta sul tema della partecipazione visto che proprio le consulte territoriali, scadute da tempo, saranno rinnovate in Primavera come affermato proprio dal sindaco Ponzanelli nei suoi primi due incontri pubblici nei quartieri degli ultimi quindici giorni, prima a San Lazzaro e poi a Santa Caterina.



“Fa sorridere parlare di consulte – ha attaccato Mione (Sarzana per Sarzana) – quando in un anno e mezzo sia quella dell'ambiente che quella degli anziani non sono mai state nemmeno convocate. A questo punto significa che c'è un problema importante perché se non si fa uno sforzo per farle funzionare allora non hanno nemmeno motivo di esistere. Vi siete presentati come quelli 'del cambiamento' ma a quanto pare avete dei problemi con la partecipazione attiva nell'amministrazione della città, siete sulla scia del sindaco Cavarra”.



Per il Pd il capogruppo Castagna ha osservato: “Queste consulte si occupano di tematiche importanti così come quella per la legalità e il disagio giovanile che andrebbero convocate quanto prima. Da parte vostra c'è un'inerzia gravissima che denota una mancanza di rispetto anche verso il consiglio comunale”. Infine Casini (Italia Viva): “Il sindaco Ponzanelli che parlava del “palazzo di vetro” e del confronto con i cittadini ci ha messo un anno e mezzo prima di iniziare a presentarsi nei quartieri. Probabilmente le consulte non vengono convocate per paura del confronto e dell'aggregazione di persone visto che alla scuola Crociata vi siete presentati e avete buttato fuori tutte le associazioni mentre dopo sei mesi avete chiuso il Collettivo 14 dove si riunivano altre realtà associative. Non esiste un assessore al volontariato o all'associazionismo – ha concluso – e questo dimostra il vostro vero obiettivo che è quello di privatizzare la cultura lasciando da parte chi può aver qualcosa da dire”.

Accuse che non hanno trovato repliche in fase di dichiarazione di voto né da parte del sindaco né da parte dei consiglieri di maggioranza.