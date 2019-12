"Consigli comunali chiedano collocazione diversa per biodigestore"

Sarzana - Val di Magra - Unanimemente d'accordo sui potenziali rischi del biodigestore che dovrebbe sorgere a Saliceti, il consiglio comunale di Sarzana ieri sera si è diviso nel voto sulla mozione presentata ad agosto dalla capogruppo Cinquestelle Giorgi e l'incidentale firmata oggi da tutta la maggioranza. La prima impegnava sostanzialmente Cristina Ponzanelli a riferire se avesse “approfondito la problematica delle possibili conseguenze dell'inquinamento delle falde acquifere e la sua posizione sul biodigestore” mentre la seconda, illustrata da Luca Ponzanelli, invitava il sindaco a “riferire cosa risponderà Recos a tutte le preoccupazioni sollevate dalla Regione per poi valutarle nell'interesse di Sarzana”. Ma se su quest'ultima mozione la maggioranza ha votato in modo compatto facendola passare (contraria l'opposizione) sulla proposta di Giorgi Sarzana Popolare si è astenuta nel voto finale che l'ha comunque respinta nonostante il 5 a 5 all'alzata di mano.



Davanti a cittadini e comitati che da mesi si battono contro il nuovo impianto, la discussione ha fatto emergere divergenze ma anche proposte, come quella di Mione di promuovere “una riunione congiunta dei consigli comunali di tutta la vallata, e ordini del giorno ad hoc per chiedere fermamente alla Regione di trovare collocazione diversa ma non a due chilometri dalla falde acquifere. Non ce lo possiamo permettere, non è un problema di destra o sinistra ma di salute e sopravvivenza perché l'acqua è vitale per tutti. Il rischio è troppo grande".

In apertura Giorgi (M5S) dopo aver ricordato i contenuti della lettera di Acquedotti Tirreni che metteva in guardia dai potenziali rischi, ha osservato come “Il problema non riguarda solo Santo Stefano o Vezzano ma tutto il territorio perché il sito di Saliceti è adiacente alle falde acquifere. La Regione deve spiegare il perché di questa scelta”. “La nostra mozione non è contro - ha osservato invece Luca Ponzanelli(Lista Toti) - ma è più aggiornata allo stato dei fatti rispetto a quello di Giorgi. Condividiamo tutti la volontà di approfondire eventuali rischi e ricadute sul territorio ma non vogliamo dare alla vicenda una connotazione politica”. Il documento della maggioranza è stato però definito “da far accapponare la pelle” da Raschi (Italia Viva): “Volete chiedere a Recos – si è rivolto ai colleghi – di dare un parere sul suo impianto. Rischiamo di diventare la pattumiera non solo della Liguria ma anche della Toscana e della bassa Emilia, la Regione deve dire qualcosa”. “Su altre mozioni molto più astratte dimostrate grande compattezza – ha aggiunto Castagna (Pd) – su quelle molto più concrete come questa fate i democristiani e vi arrampicate sugli specchi. Su Saliceti non c'è “rischio zero” anche prevedendo l'impianto migliore, si corre un pericolo troppo grande”.



Sul fronte opposto la Lega con Avidano ha espresso “perplessità” aggiungendo: “non saremmo arrivati a questo punto se a suo tempo si fosse puntato su termovalorizzatori di ultima generazione. La scelta del biodigestore in questa zona è stata fatta probabilmente perché è l'unica pianeggiante della Liguria ma la presenza del fiume Magra pone il problema delle falde acquifere”. “Questi temi sono talmente delicati da non avere colore politico – ha proseguito Precetti (Sarzana Popolare) – l'interesse sull'ambiente è concreto da parte di tutti, l'argomento è estremamente delicato e può sicuramente comportare dei rischi. Mi interessa il bene della collettività e sono pronto ad ascoltare tutti favorendo ogni tipo di contatto e condivisione con comitati e cittadinanza”.

“Un biodigestore è poco digeribile per qualunque territorio – ha puntualizzato Rampi (FdI) – e le valutazioni fatte sui rischi hanno mosso gli uffici della Regione Liguria che hanno dato stop ad approvazione definitiva richiedendo dati a Recos, non possiamo pensare che una volta ricevuti dica “ok va bene”. Se le risposte saranno evasive tutti, compreso questo consiglio comunale, potranno ragionarci”.

“Questa è una pratica complessa – ha affermato Pizzuto (Sarzana Popolare) – tutti hanno a cuore la salute del territorio. È indubbio che il biogas abbia un lato che ha tecnologie che si stanno evolvendo verso impianti più sicuri. In Italia ce ne sono oltre 1300 e al netto di qualche piccolo incidente all'estero non ricordo conseguenze catastrofiche come quelle ipotizzate da Mione. La localizzazione non va bene ma se pensassimo a tutte le situazioni di rischio di strutture tecnologiche come dighe, impianti produttivi e quant'altro, il futuro non sarebbe progredito. Questa è modalità di smaltimento dei rifiuti con la quale dovremo fare i conti in futuro”.



Infine il sindaco Ponzanelli: “Tutelare la sicurezza e la salute delle persone è imprescindibile. Ho incontrato alcuni comitati e faccio mie tutte le perplessità e le preoccupazioni espresse sull'impatto dell'impianto sul nostro territorio. Con serietà dobbiamo approfondire e monitorare gli esiti di questa prima fase, il mio impegno è quello di tornare qui con voi a discutere di ogni passaggio del procedimento per valutare insieme se persistano dubbi oppure se siano stati sciolti. Condivido la posizione della maggioranza – ha concluso – ma non la strumentalizzazione politica”.