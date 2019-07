"Comunità del Parco, per presidenza era meglio nome della Val di Magra"

Sarzana - Val di Magra - “Con l'ex sindaco di Rocchetta Vara Riccardo Barotti, persona squisita, abbiamo lavorato bene. Ora il nuovo presidente della Comunità del Parco è Roberto Canata, neo sindaco di Rocchetta, e sono sicuro che il lavoro positivo proseguirà”. Così l'altra sera Pietro Tedeschi, presidente del Parco dei Montemarcello, Magra e Vara, all'assemblea dedicata al futuro dell'ente organizzata dal Partito democratico al Centro Bassano al Termo di Arcola. “Certo, stamattina – ha proseguito il numero uno di Via Paci -, nell'ambito del dibattito che ha preceduto l'elezione di Canata, ho sostenuto che sarebbe stato preferibile dare la presidenza a un rappresentante della Val di Magra”. Questo, ha spiegato Tedeschi, sia perché ritiene che altri territori avessero già degna rappresentanza – il pres ha fatto l'esempio di Marco Traversone, sindaco di Sesta Godano, quindi Val di Vara, vice presidente dell'ente -, sia per la situazione non semplice della vallata del Magra.



“Una valle – ha osservato Tedeschi – triturata, violentata, sfruttata fino all'ultimo per le necessità industriali della provincia e della regione. Container, autostrada, depuratori obsoleti, e ora facciamo bingo con la proposta del biodigestore. Al mio insediamento ho trovato quarantatrè discariche censite e ce ne sono probabilmente altre: rifiuti solidi urbani, sì, ma anche rifiuti ospedalieri e dell'Enel. E in area Parco abbiamo aziende non compatibili, o ancora un piano della nautica eccezionale ma rimasto nel cassetto”. Tedeschi (vedi QUI) ha inoltre lanciato una serie di punti per riformare il Parco, come una governance che dia più peso ai Comuni con maggior territorio entro i confini dell'area protetta, poteri più snelli e compartecipazione delle realtà produttive alle operazioni di riambientalizzazione. All'assemblea di lunedì il presidente ha incassato altresì parole al miele da parte del consigliere regionale Pd Juri Michelucci. Infatti, pur nominato dalla Regione, quindi centrodestra, “Tedeschi, con la cui nomina avevo inizialmente polemizzato, si è dimostrato indipendente e ha lavorato per difendere il Parco con progetti e azioni concreti”.