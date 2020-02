"Comune incarica un legale che condivide lo studio col sindaco. Vogliamo vedere le carte"

Sarzana - Val di Magra - “Vogliamo conoscere i documenti, le motivazioni e le referenze che hanno indotto l'ente ad affidare l'incarico ad un legale con lo studio allocato allo stesso domicilio ufficiale dove appare esercitare la professione il coniuge del sindaco (risulta lo stesso indirizzo e il solito numero di telefono), sindaco che appare avere la sede secondaria del proprio ufficio nello stesso studio del legale incaricato dall'ente di interporre appello”.

E' quanto scrivono i consiglieri comunali del Partito Democratico di Sarzana Daniele Castagna e Damiano Lorenzini nell'interpellanza depositata in merito all'incarico dato dal Comune per l'appello relativo alla sentenza del Tribunale della Spezia fra l'ente e l'avvocato civico Cozzani.



“Con delibera del 10 febbraio – spiegano i consiglieri – la giunta presieduta dal sindaco ha deciso di impugnare la sentenza del Tribunale della Spezia, peraltro senza effettuare alcuna valutazione circa le disponibilità di successo in caso di appello. Per la cronaca in detta sentenza vengono riconosciuti alcuni emolumenti a favore dell'avvocato civico Cozzani nei confronti del Comune”.

“Naturalmente – proseguono Castagna e Lorenzini – rivestendo l'avvocato civico la veste di controparte la giunta ha deliberato di conferire incarico ad un avvocato del Foro, per motivi di opportunità sarebbe stato “corretto” far nominare un avvocato di un altro Foro rispetto a quello dove esercita abitualmente l'avvocato Cozzani, ma ciò non è accaduto. Nove giorni dopo, anche se antecedentemente alla pubblicazione della deliberazione, con determinazione del 19 febbraio, il segretario generale senza ivi indicare il Cig ha conferito incarico ad un avvocato del Foro della Spezia asserendo immotivatamente che “non vi sono i tempi tecnici per procedere ad un avviso esplorativo e dando atto del preventivo dell'avvocato incaricato il 17 febbraio. Allegata alla determina – sottolineano – vi è un documento “disciplinare di incarico di patrocinio legale” non sottoscritto né dal segretario né dall'avvocato incaricato, peraltro ivi nemmeno menzionato”.

Nella loro interpellanza infine i consiglieri chiedono “i motivi del mancato espletamento di un avviso esplorativo, giacché inviando una richiesta di preventivo ad un numero adeguato di legali non avrebbe vanificato le ragioni di urgenza dell'incarico” e “chi ha firmato la determinazione numero 91 considerato che il segretario comunale alla data del 19 febbraio appariva essere in ferie”.