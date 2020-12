"Ci accusano di fare 'pulizia etnica' ma diamo risposte che la città attende da troppo tempo"

Sarzana - Val di Magra - “Mentre ci accusano di fare pulizia etnica perché facciamo bandi pubblici, proseguiamo tra difficoltà immani per dare quelle piccole e grandi risposte che la città aspetta da troppo tempo”. Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli dopo il sopralluogo di questa mattina a Falcinello dove proseguono le asfaltature e la situazione delle frane per le quali è stato completato il progetto esecutivo di messa in sicurezza e sta per partire la gara per la realizzazione dell'intervento.

Il consigliere di Sarzana Popolare Gianluca Maggiari esprime invece “grande soddisfazione per l'avvio di lavori che il borgo attendeva da anni”.