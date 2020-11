"Chi ha il senso delle istituzioni non scarica la colpa sui collaboratori"

Sarzana - Val di Magra - Eh no, cara Sindaca Ponzanelli, non avevamo capito male; il Presidente Toti voleva proprio dire quello che ha detto: nell'emergenza se c'è qualcuno da sacrificare sono gli anziani perché tanto sono improduttivi. La conferma arriva dall'intervista alla giornalista De Caro. Il famoso post non é stata una svista, il dito scivolato sulla tastiera, no, é la visione totiana delle priorità nel governo della Liguria: per primi coloro che producono, che fanno girare l'economia, che sono utili in una visione aziendalistica, poi.... se c'è.....spazio .....gli altri: i vecchi, gli inutili, i non produttivi, coloro che sono solo un costo per la società. No, cara Sindaca non è così che si governa, i Liguri gli hanno dato fiducia per la seconda volta e tocca a Toti dimostrare di avere le capacità di trovare soluzioni - anche nell'emergenza - per salvare davvero tutti e non lasciare indietro nessuno. Senza scaricare la colpa sui collaboratori; chi ha il senso delle istituzioni si accolla gli errori anche del proprio staff o dei propri uffici, questa é la differenza tra un vero leader e uno che vive solo di propaganda. Quando lo sente - signora Sindaca - lo inviti a smetterla di invocare pilatescamente l'aiuto del Governo: la Sanità é una sua competenza e se oggi si é arrivati in Liguria (la regione più 'anziana' d'Italia) a discutere su chi è più utile che sopravviva al Covid 19, questa è soprattutto una responsabilità del Presidente Toti. Cosa ha fatto lui in questi mesi perché la Sanità ligure si trovasse pronta ad affrontare la prevista seconda ondata? Nulla. Ha invitato i Liguri a godersi la vita, a consumare; ha criticato il Governo che faceva appelli al rigore, al rispetto delle regole. E ora? Ora Toti e' costretto a varare provvedimenti ancora più restrittivi per frenare il dilagare della pandemia. Lui che é sempre stato in prima linea quando si é trattato di rivendicare una maggiore autonomia delle Regioni rispetto al Governo centrale. Ma cosa se ne fanno i Liguri di maggiore autonomia se al timone c'è un emulo di Schettino?



Francesca Castagna, vicesegretario Pd Sarzana