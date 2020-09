"Centro sociale distrutto, dopo un mese l'amministrazione non ha nemmeno rimosso l'albero"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo la tromba d’aria della notte tra il 2 e 3 agosto che ha causato molti danni nella zona di Corea a Vezzano, il centro sociale è ancora completamente distrutto. È passato più di un mese e l’amministrazione non ha nemmeno provveduto a rimuovere l’albero caduto: è un vero scandalo”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Ligure Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Molti cittadini mi hanno segnalato che a più di un mese dalla tromba d’aria la zona del centro sociale si trova ancora in condizioni vergognose: cosa aspettano il sindaco e la giunta a mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’albero caduto? Fra l’altro all’interno del centro sociale, un luogo che serve a tutta la popolazione, si dovrebbe votare per le elezioni del 20 e 21 settembre”.



“Capisco che il sindaco Massimo Bertoni sia abituato a fare l’acrobata – conclude Ruggia – visto che si è fatto eleggere con i voti del Pd per poi passare a Italia Viva, ma non può pretendere che anche i cittadini facciano gli acrobati per entrare all’interno del centro sociale, fra alberi caduti, rami e un gazebo distrutto. L’amministrazione metta fine al più presto a questo scandalo per rispetto nei confronti degli abitanti”.