"Caso Iacopi" in consiglio, Ponzanelli lo ammonisce e attacca l'opposizione

Sarzana - Val di Magra - Dopo aver acceso l'estate politica sarzanese e aver attirato anche l'attenzione dei media nazionali, il caso del post contro Mattarella condiviso su Facebook dal capogruppo della Lega Iacopi, ha monopolizzato l'intera seduta odierna del consiglio comunale. Fra gli ordini del giorno c'era infatti anche quello presentato dall'intera opposizione che ha occupato le quattro ore di dibattito (davanti a molti cittadini) facendo slittare anche gli altri, compreso quello sui fatti di Bibbiano avanzato proprio dal Carroccio. Un lasso di tempo nel quale non sono arrivate le scuse di Iacopi - più volte invocate dalla minoranza che lo ha accusato di 'vilipendio al Capo dello Stato' - con il diretto interessato che ha ribadito la propria posizione e attaccato duramente chi nei suoi confronti è andato oltre le righe.



"Ho condiviso quel post senza rendermene conto - ha detto Iacopi - e il giorno dopo ho subito detto di aver sbagliato. Ho accettato gli attacchi politici ma mi sono imbestialito per quelli alla mia professione e alla mia famiglia. Mi hanno detto di tutto e qualcuno si è permesso di scrivere a mia figlia che ha 17 anni e se lo trovo gli stacco la testa. Me ne frego se mi attaccano politicamente ma non concedo a nessuno di prendersela con la mia famiglia, io non lo farei mai con nessuno". Il clima si è poi fatto più teso quando il capogruppo ha citato alcune persone presenti in sala, firmatarie di un esposto nei suoi confronti, e quando subito dopo si è avventurato con veemenza in una critica più ampia che ha riguardato fra gli altri centri sociali, Pertini "in prima fila ai funerali di Tito", Pietro Secchia, Renzi, Soros, Macron e Gad Lerner. "Se in Italia ci fossero stati ancora i gulag - ha aggiunto - mi ci avrebbero messo dentro. Ci sono molti seminatori di odio ma io sarei d'accordo per appendere la foto di Mattarella anche in consiglio comunale ma ci metterei anche un rosario".



In apertura, presentando il documento, il capogruppo PD Castagna ha invece ripercorso le tappe dalla pubblicazione del post la sera del 29 agosto, le altre polemiche suscitate dall'esponente leghista e la mobilitazione di cittadini e forze esterne al consiglio sulla "presa di posizione politica grave e aberrante di Iacopi". "Un comportamento vergognoso lesivo anche per il suo ruolo di consigliere - ha aggiunto esprimendo però solidarietà per gli attacchi ricevuti dalla figlia - non c'è nessuna valutazione sul suo lavoro di Carabiniere ma questo aggrava la sua posizione". "Google ormai conosce bene la parola Iacopi - ha aggiunto Lorenzini - il suo problema è il suo modo di fare e il linguaggio che magari è una strategia per farsi riconoscere da Salvini". Per Giorgi (M5S) "dare del traditore della patria a Mattarella è un atto grave e se uno condivide una cosa su Facebook lo fa perché è d'accordo, bastavano delle scuse. Il seminatore d'odio - ha detto al collega - sei tu". Sempre fra l'opposizione la neo capogruppo di Italia Viva Casini ha accusato: "Questa è stata una vicenda imbarazzante per tutti, come consiglieri e come cittadini. Le scuse sono incommentabili e il contenuto di quel post era ben evidente, avrebbe fatto meglio a scusarsi subito". Raschi> unendosi alla solidarietà per la figlia del consigliere ha evidenziato anche la necessità di dare "un messaggio chiaro di senso civico e rispetto istituzionale".

"È disdicevole se qualcuno se l'è presa con sua figlia. Dire che ha condiviso il post senza accorgersene - ha osservato invece Mione - non fa onore alla sua intelligenza. Purtroppo Iacopi è un ingranaggio della macchina devastante che fa della calunnia e dell'aggressività i suoi punti di forza. È vittima del modo di fare del suo partito che l'ha tutelata visto che il vicesindaco Eretta e gli altri consiglieri le hanno espresso solidarietà sostenendo che lei è una persona che crede in quello che dice. Avete trasformato la politica in uno stadio violento. Lei è il primo a metterla sul personale, si astenga dall'uso di Facebook perché è uno stiramento che non sa governare".



Sul fronte opposto una difesa a spada tratta del collega di gruppo è arrivata da Podestà: "Iacopi non è né vittima né carnefice. Le cose aberranti solo altre come i bambini di Bibbiano strappati alle loro famiglie". Mentre dagli altri alleati di colazione sono arrivate difese più caute, peraltro già espresse anche all'indomani dei fatti. "Iacopi ha commesso un grave errore - ha ribadito Luca Ponzanelli (lista Toti) - non doveva rivolgersi il quel modo a Mattarella ma sono schifato dal linciaggio politico messo in atto nei suoi confronti, è stato offeso a più riprese anche nella sua sfera personale e non meritava questo trattamento". Per Sarzana Popolare Pizzuto ha ricordato come il gruppo si sia subito dissociato dal post "inopportuno e irrispettoso per il quale gli enti preposti valuteranno mentre noi ribadiamo il nostro rispetto per il Capo dello Stato". "Forse Marck Zuckerberg avrebbe dovuto dedicarsi di più alle passioni adolescenziali più comuni" ha sdrammatizzato Precetti mentre Rampi ha sottolineato come il consiglio comunale abbia fatto tutto ciò che era possibile e le premesse della mozione siano state "volte più a colpire Iacopi nella sua professione. I social - ha aggiunto - sono pieni anche di odio contro Lega".

Più volte sollecitato dall'opposizione, nelle battute finali del dibattito è arrivato anche l'intervento del sindaco Ponzanelli: "Iacopi ha sbagliato, la condivisione del post è stata frutto di una decisione avventata, il rispetto delle Istituzioni non si può dimenticare. Il suo errore ha imbarazzato questo Comune e questa città, basta leggerezza sui social e nelle dichiarazioni alla stampa". Poi rivolta alla minoranza: "Avete trascinato questa polemica in consiglio comunale per screditare la maggioranza e umiliare una persona esponendola a pubblico ludibrio per motivi politici. Tutto questo non serve alla città, metteteci in difficoltà sui temi, spero che sia l'ultima volta in cui si parla di una persona e non della città". L'ultima parola prima del voto - che ha respinto per 11 a 6 la mozione - è toccata a Mione: "Ha criticato Iacopi ma non ha speso una parola sul suo vicesindaco che lo ha difeso. Un anno fa aveva annunciato il parcheggio pubblico all'ospedale e non c'è ancora nulla, non abbiamo ancora un piano regolatore e il feeling con la città è già finito. Non richiami al dovere la minoranza - ha chiuso - ma se stessa".