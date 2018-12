"Caro sindaco, la priorità è la sicurezza idraulica, non lo spogliatoio"

Riceviamo dal gruppo consiliare di opposizione Insieme per Ameglia, animato dai consiglieri Pd Fabiano, Fontana, Benelli e Pisani.

Sarzana - Val di Magra - Oggi apprendiamo che il Sindaco De Ranieri ha annunciato come spenderà il milione e passa di euro che ha a disposizione: 80 mila per spese legali; 400 mila per la sistemazione dell'Avenza; 150 mila per l'abbellimento del Groppo a Montemarcello; 450 mila per rifare gli spogliatoi e nuovi locali alla Ferrara rimaniamo sinceramente basiti.

Questi interventi non sono affatto prioritari!!!

La priorità è la sicurezza idraulica!!!

Ricordato che gli argini sono di competenza regionale, l'amministrazione avrebbe dovuto concentrarsi sui cosiddetti colatori minori (A partire dal Canal Grande al Cafaggio, dal Canale Fabbricotti a Fiumaretta e dal Bozon a Bocca di Magra).

E poi c'è tutto il tema dei versanti collinari, che questa Amministrazione continua colpevolmente ad eludere.

Per non dimenticare la questione delle idrovore e della costruzioni di manufatti (casottini) idonei ad ospitarle lungo il fiume a Fiumaretta e a Bocca di Magra.

Ma davvero le priorità di questo territorio sono la sistemazione dell'Avenza, del Gruppo e degli spogliatoi della Ferrara?

La verità è che purtroppo questa Amministrazione non ha una visione del territorio in una prospettiva di lunga gettata. Non ha un progetto complessivo e non ha neppure una cd "banca progetti" utile quando si aprono possibilità di finanziamento e così si è andati a ripescare un vecchio progetto della giunta Pisani relativo alla zona dell'Avenza perché probabilmente è l'unico che ha trovato.

Per la Ferrara poi bisogna precisare che spendere 450 mila euro senza rifare il manto sintetico (che costa 550 mila euro) è semplicemente folle. Con 1 milione di euro si potrebbe fare un impianto nuovo in una zona più consona.

Per non parlare di 150 mila euro per la sistemazione della Porta del Groppo a Montemarcello.

80 mila euro per le spese legali del Comune, poi, visti gli esiti dei vari disgraziati processi in cui si è imbattuto il Comune, costituiscono un vero e proprio spreco!

Insomma un'occasione persa che rappresenta purtroppo l'ennesima dimostrazione dell'incapacità dei nostri amministratori!



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia