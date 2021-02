“Canale Lunense fondamentale per lo sviluppo agricolo e la tutela del territorio"

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina il Consigliere regionale Roberto Centi ha svolto una missione istituzionale presso il Consorzio di bonifica ed irrigazione canale Lunense. Centi ha visitato la sede storica dell'Ente a Sarzana, incontrando il Presidente Francesca Tonelli, il Direttore Corrado Cozzani ed il Vice Presidente Lucio Petacchi. Successivamente, Centi ha visitato la centrale idroelettrica vicino al vecchio Ospedale, le idrovore di Marinella e di Luni, il Bosco di Bordigoni e la pista ciclabile che corre da Santo Stefano a Castelnuovo. “Ringrazio per la gentile ospitalità la Presidente Tonelli, il Vice Presidente Petacchi ed il Direttore Cozzani; sono rimasto colpito dal valore storico e dall'efficienza delle strutture e della qualità dell'organizzazione. Parliamo di un sistema complesso, dotato di grandi professionalità e fondamentale per lo sviluppo agricolo e la tutela di un territorio molto vasto. Il Consorzio svolge un'opera importantissima di irrigazione, di bonifica e manutenzione dei corsi d'acqua in un comprensorio che va da Sarzana sino al confine con Carrara; una risorsa paesaggistica ed economica imprescindibile per tutta la provincia spezzina. Come consigliere regionale mi impegnerò per sostenere i nuovi progetti del Consorzio come il potenziamento della rete irrigazione della piana Marinella e della manutenzione dei canali.”