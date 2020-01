"Campi? I fatti hanno confermato quanto dicevamo un anno fa"

Sarzana - Val di Magra - “In tutto questo tempo non ho mai proferito parola su questa vicenda, credo che i fatti abbiano abbondantemente certificato quello che dicevamo un anno fa, cioè che Barbara legittimamente ha scelto di seguire un altro percorso politico”. Così oggi Andrea Costa, leader di Liguria Popolare che a margine della presentazione del nuovo coordinatore sarzanese (QUI) ha fatto riferimento anche alla fresca ufficializzazione dell'assessore Campi all'interno della formazione totiana “Cambiamo!” (qui). Dodici mesi fa infatti era emersa la frattura insanabile fra Sarzana Popolare e la titolare di deleghe come urbanistica e ambiente (QUI) con il gruppo consiliare che aveva chiesto dimissioni mai arrivate, mentre il progressivo avvicinamento agli arancioni è stato sancito sabato dallo stesso Toti e dal sindaco Ponzanelli.



“Sono cose che dispiacciono ma che in politica accadono. Pur essendo stata eletta con noi – ha aggiunto Costa – oggi è ancora in giunta ma non ci rappresenta più. Nonostante questo abbiamo continuato a portare il nostro contributo in modo leale mettendo sempre al primo posto il bene dei cittadini. È chiaro che resta un problema di sotto rappresentanza del nostro movimento all'interno della giunta e prima o poi andrà affrontato nei modi e nei tempi opportuni. Il nostro sostegno all'amministrazione – ha ribadito – non è mai mancato. I tempi? In politica a volte le soluzioni arrivano da sole, noi continuiamo a lavorare serenamente con passione ed entusiasmo. Abbiamo affrontato la questione con onestà, consapevolezza e dispiacere, ed è chiaro che se hai dei ruoli puoi incidere maggiormente e lavoreremo per tornare ad avere quelli che ci spettano e ci competono. Abbiamo accettato gli eventi e i fatti che nello scorso weekend hanno ufficializzato un percorso che c'era già, senza rancore e con la voglia di andare avanti. Una posizione più decisa? Abbiamo valutato di aver un approccio propositivo pur consapevoli di avere un assessore in meno. Fino ad oggi abbiamo dato priorità ad altre cose confidando nel buonsenso della politica”.



L'impressione dunque è che di un eventuale rimpasto si parlerà dopo il voto delle regionali quando – indipendentemente dall'esito – Sarzana Popolare potrà rivendicare lo spazio conquistato con l'ottimo risultato delle amministrative e perso, in parte, dopo la rottura con Campi. Tornata ligure infine che potrebbe vedere l'unico assessore rimasto, Roberto Italiani, fra i candidati: “Ci vedremo la prossima settimana e faremo le nostre riflessioni – ha concluso Costa – credo che una realtà come Sarzana possa avere un rappresentante del territorio. Siamo convinti di poter crescere ancora fra i moderati portando il nostro contributo alla coalizione”.