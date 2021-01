"Cambiamo festeggia un esito scontato. Infatti i grazie vanno a onorevole e assessore"

Sarzana - Val di Magra - "Spettacolari quelli di Cambiamo! Contrabbandano per un successo elettorale, sintomo di 'costante vicinanza ai territori' e di 'attenzione per le esigenze dei cittadini' lo scontato successo nelle elezioni per il consiglio provinciale, nelle quali non votano i cittadini elettori ma i consiglieri comunali eletti quasi tutti alcuni anni fa, (quasi) tutti inquadrati dirigenti o ortodossi militanti di partito, di tal ché le elezioni provinciali sono proverbialmente quanto di più scontato nell'esito si possa immaginare, più di quelle taroccate dell'amico Orban in Ungheria o di quelle in Russia dell'amico Putin, dove lo sfidante Navalny beve accidentalmente tè avvelenati all'aeroporto...". Così Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana, commenta le elezioni provinciali tenutesi ieri.

"Se quelli di Cambiamo hanno preso qualche (previsto) voto in più è solo grazie alla campagna acquisti svolta a Spezia, a Sarzana e altrove, in danno degli 'alleati' di destra... - continua -.

Non c'è ombra di bookmaker che accetterebbe scommesse sull'esito delle elezioni per il consiglio provinciale, tanto ne è scontato e preordinato l'esito, tanto è possibile preconizzarne al centesimo i numeri finali. E infatti gli eletti di Cambiamo non ringraziano per la fiducia accordata i cittadini elettori e nemmeno i colleghi consiglieri della nostra provincia ma - tutti e tre e all'unisono - ringraziano l'onorevole Gagliardi che sta a Roma e l'assessore regionale Giampedrone che sta a Genova...Misteri!".