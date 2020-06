"Bonus fino a 200 euro per gli ospiti delle strutture ricettive"

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere comunale santostefanese Angelo Zangani, recentemente uscito della maggioranza passando al gruppo misto, ha presentato un'interpellanza a risposta orale, rivolta all'assessore alle attività produttive Jacopo Alberghi, relativa a forme di sostegno al comparto turistico-ricettivo. “L'emergenza Covid – scrive il consigliere di fede socialista - oltre aver colpito la comunità in modo drammatico, la salute di cittadini con migliaia di morti, ha creato condizioni difficili sul piano economico di cui gli effetti in prospettiva non sono ancora noti salvo previsioni drammatiche per i prossimi mesi. Tra le categorie che più ne hanno e ne sentiranno le ricadute sono il settore turistico e ricettivo. Comuni a noi vicini (vedi Fivizzano) hanno inteso intervenire a sostegno di queste attività con contributi a fondo perduto che possono essere di volano per l’economia locale. L’intervento consiste in bonus da 100 o 200 euro a seconda della durata del soggiorno, spendibili nelle sole attività commerciali del comune”. Un 'bonus vacanza' – come è stata ribattezzata l'idea fivizzanese – che, quindi, prevede erogazioni a chi soggiorna nelle strutture del territorio.



“Il nostro comune – continua Zangani - è attraversato dalla Via Francigena, sulla cui tratta sono noti gli scavi archeologici Castello della Brina, a cui l’assessore alla viabilità ha posto poca attenzione, salvo il periodo precedente quando per gli scavi sono arrivati finanziamenti. Inoltre siamo centrali tra le Cinque Terre e le Alpi Apuane. Sono quindi a chiedere se è interesse di questa amministrazione intervenire a sostegno delle attività turistiche e ricettive considerando che il contributo finanziario potrebbe essere individuato nel capitolo della cultura (50mila euro) in considerazione che la sfilata storica, per le norme di distanziamento, non potrà essere organizzata”.