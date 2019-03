"Biodigestore questione tecnica? Caro Giampedrone, non c'è niente di più politico"

Intervento della maggioranza consiliare di centrosinistra di Vezzano ligure.

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dalla maggioranza consiliare di centrosinistra di Vezzano ligure



Per l’ennesima volta la Regione, per voce dell’Assessore Regionale Giacomo Giampedrone, recita il ruolo ambiguo di chi dice di “voler fare”, ma delega decisioni di indirizzo politico ad organismi tecnici. Cosa c’è, infatti, di più politico del progettare e decidere il futuro dei cittadini di un territorio che si governa, il loro benessere, la loro salute, la loro prospettiva di

vita? Il gruppo di maggioranza consiliare del Comune di Vezzano Ligure, invece, il proprio ruolo di decisore politico lo ha assunto - e ribadito più volte pubblicamente - già nella seduta del Consiglio Comunale del 24/10/18, discutendo ed approvando un documento che escludeva la scelta del sito di Saliceti per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento anaerobico

dei rifiuti organici, biodigestore. E, nuovamente, la Maggioranza Consiliare torna a ribadire ciò che dovrebbe essere chiaro a tutti: la presenza da più di 10 anni di un impianto di trattamento CDR sul territorio del Comune rappresenta una testimonianza incontrovertibile del tributo che questo territorio ha già dato alla collettività dell’intera Provincia, ed oltre.

Così come altrettanto chiaro dovrebbe essere, ai decisori politici, il concetto che non sia

possibile, eticamente e politicamente, sottovalutare, nelle proprie scelte, momenti di ascolto

o escludere elementari concetti di giusta distribuzione di oneri tra le comunità amministrate.



Gruppo di maggioranza consiliare – Comune di Vezzano Ligure