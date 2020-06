"Biodigestore, consiglieri destra attaccano ma nessuna azione con loro partiti"

Sarzana - Val di Magra - "Lo 'scaricabarile' sembra essere il gioco del momento in Val di Magra. Territorio fortemente minacciato da un progetto, quello del Biodigestore a Saliceti, di cui non solo nessuno sembra volerne assumere la paternità, ma di cui addirittura si prova a far ricadere le scelte decisionali su chi invece sta cercando in tutti i modi di opporvisi. Dopo le accuse al Comitato “No Biodigestore” delle settimane scorse, ecco che la destra santostefanese si scaglia (nuovamente) contro l’Amministrazione Comunale e la Sindaca Paola Sisti, responsabile, a loro dire, di percorrere strategie sbagliate che, come per un gioco di magia, la rappresenterebbero come una dei veri responsabili della realizzazione dell’impianto". Lo si legge in una nota diffusa dal Partito democratico di Santo Stefano.



"Ora, aldilà di battersi il petto come salvatori della Patria all’interno del Consiglio Comunale - proseguono dal Pd -, sarebbe invece utile capire quali atti concreti siano stati messi in campo dai Consiglieri Lazzoni, Ratti e Ponzanelli verso i loro partiti. Non ci risultano azioni parlamentari della Lega nel merito, nonostante i racconti “social” del consigliere Ratti. Non ci risultano neppure iniziative a livello regionale, nonostante gli impegni del consigliere Ponzanelli verso i comitati locali. E, ovviamente, non ci risultano neppure iniziative a livello provinciale, nel quale lo stesso Ponzanelli ricopre l’importante ruolo di vice presidente della Provincia e potrebbe facilmente rispondere fattivamente alle richieste del consigliere Licari, che risultano invece “congelate” da almeno un anno. Ci risultano, invece, atteggiamenti che mostrano chiaro imbarazzo. Sarebbe più corretto, nei confronti dei cittadini, ammettere che i propri partiti e i propri esponenti a livello regionale e provinciale sono i veri responsabili della sciagurata decisione di un impianto incredibilmente sovradimensionato per la provincia spezzina, contro ogni atto approvato in materia di gestione dei rifiuti".



"Sarebbe più onesto riconoscere - continuano dall'Unione comunale Dem - che la salvaguardia del nostro territorio è stata messa in second’ordine, da quegli stessi politici, rispetto ad esempio al territorio genovese, ora ancor più in difficoltà dopo il definitivo stop all’impianto di Isola del Cantone. Impianto fermato ancor prima della discussione al Consiglio di Stato, proprio grazie ad una mobilitazione straordinaria dei cittadini e delle amministrazioni di quel territorio e ad un ricorso al Tribunale amministrativo che nel 2018 ne sospese l’iter. Già, proprio una di quelle azioni definite, dalla minoranza leghista, “ricorsi a babbo morto” che invece costituiscono un valido strumento per evidenziare irregolarità amministrative e che, forse proprio per eliminare ostacoli sul cammino del progetto, qualcuno vorrebbe si ritirassero. Confermiamo quindi il nostro sostegno incondizionato alle iniziative che l’Amministrazione Comunale vorrà assumere per fermare in ogni modo l’ennesimo tentativo di penalizzare il nostro territorio. Esprimiamo solidarietà al Comitato “No Biodigestore” per i continui attacchi politici, garantendo che faremo il possibile per dar voce alla loro protesta in tutte le sedi istituzionali".



"La posizione del Partito Democratico - si legge infine -, ben espressa dal Coordinamento Provinciale in questi giorni, è chiara: annullare la Conferenza dei Servizi per aprire quanto prima una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulla variante ai piani proposta dal progetto, in grado di mettere a confronto il sito di Saliceti con tutti i siti idonei provinciali individuati dalla pianificazione provinciale dei rifiuti del 2003 e la tecnologia anaerobica proposta del biodigestore con altre comparabili sotto il profilo economico, ambientale e dell’efficacia di trattamento. Un percorso mirato all’approvazione delle varianti di pianificazione di sede provinciale e regionale, supportato da procedure oggettive e trasparenti che privilegino la condivisione pubblica, la sostenibilità del progetto rivisto in funzione di una taglia di trattamento riconducibile al fabbisogno provinciale".