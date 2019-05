"Berrino, estraneo ad antifascismo, nella sala dedicata a bimba vittima dei campi di sterminio"

L'attacco di Vezzano Democratica, la replica della candidata Calanchi: "Esterrefatta, forse vi disturba successo iniziativa".

Sarzana - Val di Magra - “Oggi è una brutta giornata per il nostro paese, non solo per il tempo ma per un evento accaduto stamattina in località Prati di Vezzano Ligure”. Lo annuncia un post comparso sulla pagina Facebool di 'Vezzano Democratica', la lista di centrosinistra che candida a sindaco l'assessore uscente Massimo Bertoni, esponente Pd. “Siamo rimasti esterrefatti – continuano dalla lista - nell'apprendere che il candidato sindaco Cinzia Calanchi (che da sempre sbandiera le sue origini antifasciste) ha svolto una manifestazione pubblica, in una sala di proprietà del Comune (e quindi della collettività) intitolata ad una bambina uccisa all'età di quattro anni in un campo di sterminio nazifascista (Adriana Revere, ndr), invitando l'assessore regionale Giovanni Berrino militante di Fratelli D'Italia e da sempre estraneo agli ideali di antifascismo sui quali, da sempre, è fondato il nostro comune. Se questa è la sensibilità e l'amorevolezza che viene sbandierata verso il nostro Comune direi che partiamo molto male cara Cinzia”. Parole dure, che – sempre via social - hanno ricevuto la risposta proprio della candidata Calanchi, sostenuta dalle forze di centrodestra eccezion fatta per la Lega. “Sono io che rimango esterefatta – scrive - nel vedere come avete strumentalizzato un evento così importante per il nostro paese come l’incontro tra le attività ricettive e l’assessore regionale al turismo. Questo è stato l’evento organizzato, peraltro riuscito benissimo! Sarà per caso questo che vi disturba? Potevate pensarci voi nei dieci anni che ci avete governato... un assessore è di tutti il colore non conta”.