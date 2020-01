"Basta con le strumentalizzazioni sull'impianto rifiuti"

Sarzana - Val di Magra - Facciamo seguito al comunicato stampa per chiarire la questione relativa all’autorizzazione di un fantomatico impianto di rifiuti, al fine di tranquillizzare tutta la cittadinanza brugnatese sull’attività svolta dall’Amministrazione Comunale; ciò si rende necessario a causa dei continui falsi allarmismi creati sui temi locali da una politica della contestazione fatta sui giornali e sui social per pura strumentalizzazione, al solo scopo di trovare un po’ di spazio e di gratuita visibilità e che non è certo utile al paese e alle nostre attività, una politica che, spinta dalla scarsa conoscenza del territorio e dalla totale disinformazione, porta addirittura a travisare le informazioni, creando un danno di immagine alle aziende locali, che oltretutto creano occupazione ed economia al nostro territorio.

I consiglieri di opposizione dimostrano palesemente di non sapere che dal 2004 è operativa nella zona artigianale/industriale di Brugnato un’area autorizzata e attrezzata all’attività di recupero di rifiuti provenienti dai privati e gestita negli anni da ditte di imprenditori locali che hanno dimostrato fino ad oggi competenza e professionalità.

In questi giorni la Provincia ha espresso semplicemente il suo parere per la parte di competenza ambientale sulla richiesta di inizio attività sottoposta a procedura semplificata presentata allo Sportello Unico delle attività produttive (SUAP) del Comune di Brugnato da parte della precedente ditta che riprenderà nella stessa area di raccolta il deposito temporaneo, in attesa delle operazioni di recupero esclusivamente di metalli che verranno conferiti manualmente in contenitori e scarrabili, senza l’utilizzo di impianti particolari.

Riteniamo l’atteggiamento della minoranza poco attento e, in assenza di una politica fatta di contenuti e proposte, diretto solo ad attaccare la maggioranza.

Comprendiamo il desiderio di vigilare sul territorio a difesa del nostro ambiente, ma non tolleriamo l’utilizzo strumentale di false informazioni, specie se arrivano da una parte politica che in tempi non lontani si è adoperata nelle opportune sedi istituzionali di aprire in Val di Vara le discariche di Mangina e di Rocchetta Vara.

Rimandiamo al mittente il sensazionalismo fine a sé stesso e chiediamo ai consiglieri di opposizione maggior senso di responsabilità perché il bene della nostra comunità e dei nostri cittadini è nell’interesse di tutti, altrimenti si dimettino e lascino il posto ai candidati locali.



Corrado Fabiani

Sindaco di Brugnato