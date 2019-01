"Attenzione di Toti e Giampedrone al dissesto idrogeologico è senza precedenti"

Sarzana - Val di Magra - L’attenzione e le risorse che la regione Liguria, e in particolare il Presidente Toti e l’assessore Giampedrone, dal 2015 ad oggi sta impiegando sul nostro territorio per risolvere i gravi problemi di dissesto idrogeologico lasciati immobili dall’inerzia politica e amministrativa di anni del Partito Democratico, che ha governato per decenni tutto quello che si poteva governare prima di noi, è senza eguali oltre che senza precedenti.

L’esempio della risoluzione positiva della realizzazione del Lotto 4 e del Lotto 1 delle arginature per la messa in sicurezza idraulica a Camisano, con lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro a favore del nostro territorio in collaborazione con una delle più grandi aziende della nautica da diporto mondiali, ne è la riprova.

Nel raggiungimento di questo grande risultato per la sicurezza dei cittadini di Ameglia va sottolineato anche il continuo e costante lavoro di collegamento svolto dalla nostra amministrazione comunale per raggiungere questo importantissimo obiettivo che consentirà inoltre di portare oltre 400 nuovi posti di lavoro sul nostro territorio.

Sentire parlare oggi il PD di temi come la sicurezza idraulica e la protezione civile dopo i disastri che sono stati perpetrati nel tempo quando pressoché tutta la Liguria era governata dagli esponenti di quel partito, ormai politicamente liquefatto, fa semplicemente sorridere. Sembra quasi che vivano su un altro pianeta. Non è un caso che negli ultimi 5 anni le amministrazioni targate PD che si sono presentate al giudizio popolare nelle varie tornate elettorali che si sono succedute a tutti i livelli amministrativi abbiano ricevuto, pressoché unanimemente, una puntuale e sonora bocciatura dagli elettori. La verità è che i risultati e il grande consenso popolare che la giunta regionale sta ottenendo sono sotto gli occhi di tutti e chi non è stato in grado di raggiungerli nel tempo dovrebbe solo tacere e guardare chi sa fare.





Valentina Malfanti

Lista Toti Ameglia