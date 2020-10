"Assembramenti e ritardi", interpellanza di Castagna sui trasporti per gli studenti

Sarzana - Val di Magra - Il capogruppo del Partito Democratico Daniele Castagna ha presentato un'interpellanza sollevando la questione del trasporto scolastico per i ragazzi di Falcinello che frequentano le Poggi-Carducci a Sarzana.

“La mattina – spiega – la corriera viaggia con circa 17 o 18 persone a fronte dei soli 9 posti a sedere, cosa insostebinibile in pieno periodo Covid. Inoltre il mezzo parte da Falcinello alle 7.25 e giunge alle scuole con almeno cinque minuti di ritardo, che aumenta in caso di traffico. Infine da quest'anno i ragazzi escono dieci minuti prima (13.40) e hanno il bus per il ritorno a casa ben 35 minuti più tardi (14.15), questo significa che devono aspettare a lungo in strada, o quando piove devono stare tutti sotto la pensilina. Ci viene riferito – aggiunge l'esponente dell'opposizione – che il Comune avrebbe concesso solamente di poter far utilizzare a detti studenti il pulmino, ma solo all'uscita dalla scuola e con il pagamento dell'abbonamento alla corriere Atc per intero e quello del pulmino a metà”.

A tal proposito Castagna chiede quindi a sindaco e giunta “se e in che modalità intendono attivarsi al più presto per far ottenere agli studenti il servizio del pulmino anche la mattina per evitare assembramenti e ritardi” e “in che modalità intendano far avere al più presto agli studenti il pulmino (che già arriva a Prulla) per il ritorno a casa oppure far anticipare l'orario della corriera”.