"Asl, una macchina svuotata che ora dovrebbe correre"

Sarzana - Val di Magra - “Checché se ne dica e qualsiasi cosa si voglia rappresentare, come in una tela di Monet, sono evidenti i problemi organizzativi e le disfunzioni dell'ente comunale”. Così ieri sera ad Arcola, in consiglio comunale, il consigliere Gino Pavero (Cambiamo). Una considerazione che, unita alle tante con cui il centrodestra ha attaccato il funzionamento di Palazzo civico, ha provocato una dura reazione da parte della sindaca Monica Paganini, che non solo ha risposto ai consiglieri, ma ha sferrato un attacco che va ben oltre confine. “Questa continua sollecitazione sulle inefficienze della pubblica amministrazione mi fa trasalire – ha tuonato la prima cittadina del terzo comune più popoloso della provincia -. La pubblica amministrazione oggi è in sofferenza a livello trasversale, perché se devo citare tre episodi riguardanti il Comune della Spezia, Regione Liguria e Asl, allora penso che trasalire è una parola che fa sorridere, per le mancanze, i ritardi e le non risposte della pubblica amministrazione rispetto a esigenze molto più gravi di un verbale di consiglio comunale. Mi riferisco ad esempio ai disservizi che sta provocando ancora una volta la disorganizzazione di Asl, non per colpa dei medici, che sono bravissimi, ma probabilmente proprio per il sistema di svuotamento totale di una macchina che oggi deve correre come un treno per le vaccinazioni... Oggi siamo noi Comuni di tutta la provincia – perché ce ne sono trentadue nelle stesse condizioni – a dover fare le telefonate per mettere gli ultra 80enni nelle condizioni di venire a farsi vaccinare, una cosa impossibile da immaginare! Abbiamo dovuto metterci le persone fisiche, andare a prendere i moduli e poi consegnarli con i nostri dipendenti”.



Quindi lo sguardo al capoluogo e a Genova: “Abbiamo fatto una richiesta al Comune della Spezia per avere una persona in comando tre volte a settimana – ha proseguito la sindaca -, ci ha messo un mese ad arrivare la risposta, e noi abbiamo fatto senza. E ho chiesto alla Regione Liguria, da un mese e mezzo, la convocazione di un tavolo sull'energia (Arcola è interessata da vicino dalla vicenda Enel, ndr): non ho ancora avuto neanche una telefonata di risposta. E questo non è un disservizio? Quindi scusate, ma siccome la pubblica amministrazione è da riformare radicalmente - non abbiamo risorse, ci sono blocchi normativi alle assunzioni e senza persone i lavori non si fanno: noi lavoriamo ormai 15-18 ore al giorno -, quelle parole rivolte alla pubblica amministrazione, in consiglio comunale, o si usano conoscendo il sistema complessivo, o non si addita come fanalino di coda un'amministrazione pubblica che sta lavorando dignitosamente. Non è corretto né giusto, noi non siamo fanalino di coda”.