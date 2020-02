"Asl e Alisa convocate in consiglio comunale ma non hanno risposto"

Sarzana - Val di Magra - Nuovo rinvio ieri per l'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico in merito alla costruzione del nuovo Felettino e al futuro dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. La decisione è stata presa all'unanimità dal Consiglio comunale anche in virtù dell'assenza di vertici o rappresentanti dell'azienda sanitaria invitati ufficialmente a portare il proprio contributo.



“Ho chiesto con tre differenti Pec – ha spiegato il presidente Rampi – la presenza di responsabili di Alisa o almeno Asl5. Dopo che le prime due sono rimaste inevase, l'8 febbraio si è tenuta una riunione dei capigruppo nella quale si è deciso di convocare questo consiglio comunale inserendo l'ordine del giorno comunicandolo anche ad Asl e indicando la più ampia disponibilità ad aggiornare la trattazione dell'argomento. Anche questa terza comunicazione inviata per Perc – ha aggiunto – non avuto risposta. Abbiamo così convenuto di rinviare ad altra data, invitare nuovamente Asl e fare eventualmente un consiglio comunale dedicato”.



Nel corso della seduta sono poi tornati sull'argomento anche altri consiglieri. “Il presidente del consiglio comunale – ha detto il capogruppo Pd Castagna riferendosi al leghista Iacopi – si spertica mandando mail ad Asl, quando questa è governata da cinque anni dalla vostra assessore Viale, Peracchini è il presidente della Conferenza dei sindaci. Non chiediamo cose incredibili ma solo che qualcuno venga qui a parlarci di sanità e di un ospedale importante come il nostro. Se fossi un esponente della Lega di mi vergognerei, date una mano a Rampi a far venire i vertici della sanità”.

“Solleciterò la senatrice Pucciarelli – ha prontamente risposto Iacopi – e chiederò all'assessore Viale di mandare qualche rappresentante in consiglio comunale”.