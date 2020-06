"Arcola si merita di più, le passerelle elettorali non bastano"

Sarzana - Val di Magra - "Fa piacere apprendere che il sindaco di Arcola qualche giorno fa ha fatto il giro delle frazioni" Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di "Cambiamo! Con Toti" che proseguono: "Ci auguriamo sia stata accompagnata dagli assessori e consiglieri della sua maggioranza, e che finalmente tutti abbiano preso conoscenza del'incuria che persiste un po' ovunque sul territorio. Ci chiediamo se tutti loro si saranno resi conto che quando i consiglieri di opposizione segnalano, criticano la mancanza di interventi e propongono soluzioni, lo fanno con cognizione di causa e non tanto per fare. Continuano ad arrivarci segnalazioni da parte di cittadini che si aggiungono a quello che vediamo anche noi: una situazione inaccettabile e paradossale. Abbiamo inviato una nostra specifica interpellanza a proposito del degrado sul territorio comunale ma anche per riprendere ciò che abbiamo sollevato durante il consiglio Comunale sul bilancio (questione risorse, vigili in più, operai in più, proponendo l'impiego di chi percepisce il reddito di cittadinanza, il baratto amministrativo... ) e soprattutto per sollecitare interventi pronti ed efficaci, metodici, per avere risposte sui tempi e sulle modalità d'azione".

"Aldilà degli annunci - concludono - aspettiamo la discussione nel prossimo consiglio comunale e magari, nel frattempo, di vedere qualche atto concreto invece di continui annunci dal sapore di propaganda elettorale".