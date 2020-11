"Amministrazione di destra cerca di attuare intollerabile "pulizia etnica" sulla pelle degli anziani"

Sarzana - Val di Magra - "Ai capigruppo consiliari della Destra sarzanese - tre su quattro nuovi perché frutto della babele di campagne acquisti, migrazioni polemiche e secessioni velenose che ha messo in scena la maggioranza che sorregge barcollando la sindaca - vedere piazza Matteotti più piena che al comizio di Salvini (al quale convennero truppe cammellate dal resto della provincia) e tutti i partiti e i movimenti del centrosinistra manifestare compatti in favore del Centro Barontini e contro di loro ha proprio fatto saltare i nervi". Così in una nota congiunta Italia Viva, Pd, Siamo Sarzana, Sarzana in azione, Articolo Uno, Avanti insieme, Circolo Pertini, Linea Condivisa, Pci e Sinistra Italiana dopo la manifestazione tenutasi ieri in piazza Matteotti.

"E quindi blaterano di strumentalizzazioni, di scorrettezze e di bugie, rivendicando la suprema, taumaturgica trasparenza della gara pubblica, che tutto legittima e tutto giustifica, anche il loro evidente disegno di demolire ogni realtà che avvertono di non poter egemonizzare ideologicamente o controllare clientelarmente. Fanno finta di non capire che un conto è individuare l'aggiudicatario di uno spazio pubblico qualsiasi, secondo criteri economicistici rispetto ai quali la funzione sociale diviene accessoria, altra cosa è assegnare l'uso di uno spazio che da sempre (e da solo) esercita - anche supplendo alle manchevolezze del 'pubblico' - una insostituibile funzione di aggregazione, svago e formazione permanente per gli anziani della nostra Città.

Funzioni di interesse generale e pubblico, esercitate vicariamente allo stesso Comune, e delle quali nessuna gara pubblica aperta a chiunque potrà mai garantire l'efficace prosecuzione.

Questa Amministrazione di destra, che ricorre con una frequenza fin qui sconosciuta alle chiamate e agli affidamenti diretti in ogni campo della progettazione, dell'esecuzione e della gestione, in questo caso - facendosi scudo di un pretestuoso e strumentale formalismo - cerca di mettere in pratica una intollerabile 'pulizia etnica' sulla pelle dei nostri anziani. La Città lo ha capito bene ed è scesa in piazza facendo appello a quello spirito di socialità, di solidarietà, di tolleranza e di accoglienza che gli attuali reggitori del Comune - ai quali i Sarzanesi hanno ormai preso le misure - non riusciranno mai a soffocare".