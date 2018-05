"Altri si accorgono solo ora di problematiche sollevate da M5S"

Sarzana - Val di Magra - "Siamo contenti che finalmente anche gli altri parlino di partecipazione e trasparenza, e sollevino temi e problematiche affrontati dal Movimento 5 Stelle. Spiacenti che loro lo facciano solo in campagna elettorale". Così il gruppo pentastellato di Sarzana che sosterrà Giorgi alle prossime amministrative.

"E’ interessante - aggiungono gli attivisti - che in campagna elettorale alcuni schieramenti politici affrontino tematiche prima dimenticate ed ora le propongano di esclusiva pertinenza. Dopo che la nostra candidata Sindaco M5S, avv. Federica Giorgi, in una trasmissione televisiva (purtroppo per gli avversari vista da molti), ha toccato temi quali l’assenza del collegamento ferroviario di Sarzana alle Cinque Terre per il rilancio del turismo e del commercio a Sarzana (inserita nel programma M5s) ed ha parlato di partecipazione, ecco che immediatamente l‘ex assessore al commercio Caprioni pensa bene di scrivere (solo in campagna elettorale) una lettera alla Regione (perché non lo ha fatto prima ci chiediamo?) per sollecitare il collegamento ferroviario tra Sarzana con le cinque terre e la sinistra sarzanese afferma di essere l’unica a parlare di partecipazione e trasparenza nel programma elettorale con proposte specifiche".



"Vorremmo ricordare alla sinistra sarzanese che prima della campagna elettorale mai si è presentata in incontri pubblici a parlare di partecipazione od a lamentarne la carenza da parte dell’amministrazione piddina (avrebbe potuto magari ascoltare l’incontro del M5S di Sarzana con esperti il marzo scorso, in tempi non sospetti, in sala della repubblica dove si sollevavano le problematiche e si ideavano proposte), che è sufficiente leggere il programma del m5s a livello locale e nazionale per rendersi conto che le dichiarazioni rese dalla stessa in articoli on line sono un po’ troppo ingenerose e rese solo per affrontare in campagna elettorale un tema per rincorrere gli avversari e dopo che già da tempo questi ultimi lo avevano già sollevato e discusso come problematica dell’amministrazione sarzanese".



"La proposta del question time in consiglio comunale, il bilancio partecipato, referendum propositivi e deliberativi senza quorum (addirittura un referendum sulla futura destinazione della scuola del XXI luglio), una delega ad un assessore relativa alla trasparenza ed alla partecipazione, la nomina in società partecipate in base al curriculum e competenze ed a parità di condizioni a persone giovani, la necessità di un bilancio trasparente ed intellegibile a tutti, la valorizzazione delle consulte istituzionali e quelle di quartiere ed incontri semestrali del Sindaco ed assessori nei vari quartieri, il necessario censimento dei beni immobili di proprietà comunale senza tralasciare la diretta video dei consigli comunali, sono solo alcune tra le nostre proposte descritte in maniera dettagliata nel programma elettorale sulla trasparenza e partecipazione".



"Invitiamo la sinistra sarzanese prima di fare comunicati elettorali propagandistici sulla trasparenza e partecipazione e ad assumersi esclusive sul tema che non ha, a leggere il nostro programma ed a parlare di trasparenza e partecipazione anche in tempi non sospetti, come ha fatto il Movimento 5 stelle Sarzana".