"Allusioni di Castagna e Lorenzini offendono dignità professionale di avvocati stimati"

Sarzana - Val di Magra - “Non risulta, al contrario di quanto scrivono Castagna e Lorenzini esperti e interessati alla mia vita private e professionale, che io abbia una sede secondaria della mia attività professionale nell'ufficio in questione o in alcun altro ufficio della Spezia (come il collega avvocato Daniele Castagna può e poteva facilmente riscontrare chiedendo direttamente ai suoi colleghi) e non risulta che io abbia mai lavorato nell'ufficio in questione”. Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli rispedisce così al mittente le questioni sollevate ieri dai due consiglieri comunali del Pd con l'interpellanza relativa all'incarico affidato dal Comune ad un avvocato spezzino per la causa con il l'avvocato civico dell'ente. (QUI)



Ponzanelli auspica inoltre “che gli sforzi dell'opposizione siano indirizzati al bene della città e alle tematiche che interessano davvero Sarzana, non ad un interesse morboso riguardo alla mia sfera privata, famigliare e personale, qual è il dibattere circa l'immobile/immobili ove esercita la sua libera professione il mio coniuge, che esercita in modo autonomo la professione forense sia a La Spezia che a Sarzana e non collabora né è socio dell'avvocato incaricato. Tanto più per ventilare allusioni che offendono la dignità professionale di avvocati stimati del Foro della Spezia. Non appartiene a me – conclude il sindaco – né sono certa al segretario generale, anche soltanto il pensiero che si possa orientare una scelta di natura esclusivamente amministrativa in base allo status personale, familiare o politico di chicchessia, al contrario, evidentemente di quanto reputano plausibile Castagna e Lorenzini”.



Nella replica agli esponenti dell'opposizione, Ponzanelli ricorda inoltre come “gli stessi interroganti abbiano avuto modo di affrontare la questione quando erano al governo della città, non ritenendo opportuno assecondare le richieste datate nel tempo dell'avvocato civico. Fabio Cozzani – aggiunge – si rivolgeva direttamente all'ex assessore castagna per trattare la questione con la nota indirizzata alla sua persona anche il 16 novembre 2015”.