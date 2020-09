"Agricoltori di Santo Stefano estromessi dai contributi per i danni da Covid"

Sarzana - Val di Magra - “Gli agricoltori del comune di Santo Stefano non hanno potuto accedere al contributo economico a fondo perduto per il danno da Covid-19 perché potevano accedervi solo quegli operatori presenti nell'elenco della Regione per essere stati danneggiati dalle alluvioni del 2018 e del 2019. Un elenco dal quale restano fuori solo due comuni, uno dei quali è Santo Stefano”. Lo rileva il consigliere comunale di opposizione Angelo Zangani, che attraverso un'interpellanza chiede lumi al sindaco Paola Sisti. “Anche il nostro comune ha subito danni dagli eventi eccezionali metereologici del 2018 e del 2019”, continua l'esponente socialista, chiedendo nell'interpellanza se i menzionati danni non fossero tali “da inserire il comune di Santo Stefano nell’elenco di quelli danneggiati”. Zangani chiede al sindaco “di attivarsi in modo che il commissario delegato per fronteggiare gli eventi meteo avversi, il presidente Toti, riveda i criteri che possono aver causato quello che sembra solo un problema burocratico”, facendo sì che “anche tutti gli operatori agricoli del nostro comune possano essere ammessi al contributo come tutti gli agricoltori liguri”.