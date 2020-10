"Ad oggi nessun alunno in sorveglianza attiva ha contratto il Covid"

Sarzana - Val di Magra - “Da oggi 15 ottobre i test tamponi antigenici sono disponibili negli ambulatori infermieristici attivati da ASL5 a favore della popolazione scolastica su tutto il territorio provinciale come da indicazioni regionali di Alisa”. E' quanto ha replicato oggi il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli alla mozione urgente presentata dal consigliere di Italia Viva Raschi e firmata all'opposizione anche dai capigruppo Castagna, Casini, Mione e Giorgi, che impegnava sindaco e giunta a richiedere formalmente ad Asl di attuare un piano di somministrazione di test antigenici rapidi nelle scuole del territorio. La mozione chiedeva inoltre di “conoscere l'approvvigionamento delle dosi previste nel caso in cui sia stabilito di utilizzarli e comprendere quale sarà la modalità di somministrazione, se sarà svolta in loco attraverso una formula modello GSAT, oppure in ambulatorio Asl, o ancora presso il pediatra o il medico di base.

Nella sua risposta il sindaco ha aggiunto: “Ad oggi nessuno dei bambini e ragazzi posti in regime di sorveglianza attiva a Sarzana per contatto con compagno di scuola positivo, risulta aver contratto il virus Covid-19”.