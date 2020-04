"Accelerare su ponte Ceparana contrasta con necessità programmazione tra Liguria, Toscana e Anas"

Sarzana - Val di Magra - Leggo che l'Onorevole Paita é intervenuta chiedendo di accelerare l'appalto per il ponte Vezzano-Ceparana non come erroneamente si dice Santo Stefano-Ceparana. Credo che la spinta ad accelerare l'appalto della gara sia in contrasto con ció che segue: oggi serve una programmazione coordinata tra la Regione Toscana e la Regione Liguria e l'Anas. Penso che un ragionamento sereno possa trovare una soluzione corrispondente ai bisogni delle aree marginali della Toscana e della Liguria. Si potrebbe iniziare a ragionare come é stato fatto 40 anni fa quando il Comune di Santo Stefano progettó e realizzó Via Togliatti o Strada Industriale. L'obbiettivo era risolvere l'annoso problema della variante Cisa con tre bretelle verso il nuovo ponte Caprigliola-Santo Stefano Magra Albiano-Ceparana e collegamento con la viabilità provinciale con la Val di Vara. Così facendo si risparmierebbe la costruzione di un ponte perché la centralità di Santo Stefano risolverebbe il problema e costituirebbe finalmente un sistema viabilistico oggi aggravato ulteriormente dalla caduta del ponte di Albiano.



Sauro Baruzzo

ex sindaco di Santo Stefano

ex presidente della Provincia della Spezia