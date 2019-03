"A Sarzana si cambia, una nuova assistente sociale, risorse per case popolari e telecamere"

Il commento del vicesindaco di Sarzana e assessore alle politiche sociali Costantino Eretta.

Sarzana - Val di Magra - “Nel nuovo bilancio comunale ci saranno importanti novità per il welfare comunale. Finalmente, dopo anni di immobilismo avremo un assistente sociale in più: una figura necessaria per fare fronte alla mole di lavoro che gli uffici dei servizi sociali affrontano quotidianamente". E' il commento di Costantino Eretta vicesindaco di Sarzana e assessore alle politiche sociali in merito alle misure contenute nel nuovo bilancio comunale 2019.

"Inoltre - prosegue - , nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, partiranno programmi di riqualificazione degli alloggi grazie ai contributi regionali straordinari stanziati per il prossimo biennio e ammontanti ad oltre 250mila euro".



"Ringrazio il sindaco Ponzanelli e l’assessore al Bilancio Baroni per aver saputo ascoltare e interpretare le esigenze del welfare sarzanese - prosegue l'assessore -, che per troppo tempo è stato la cenerentola del Comune. La loro sensibilità verso le esigenze della popolazione è stata confermata anche dalla decisione di accogliere una proposta lanciata in prima istanza da me e dal collega Stefano Torri: quella riguardante gli sgravi fiscali per le attività che installeranno a proprie spese sistemi di videosorveglianza. Le misure contenute nel nuovo bilancio costituiscono la prova che un cambio di rotta c’è stato, e di anno in anno è sempre più concreto”.