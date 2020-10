"A Sarzana numeri contenuti ma ci vuole attenzione"

Sarzana - Val di Magra - "Aumentano i contagi anche a Sarzana. Secondo i dati ASL, oggi sono 40 i sarzanesi che si stanno curando a casa, con i loro stretti contatti in sorveglianza. Sono numeri ancora contenuti, ma destano naturalmente attenzione". Così in serata il sindaco Ponzanelli, che ha aggiunto: "I ricoveri al San Bartolomeo, che ospita i malati Covid di tutta la nostra Provincia, restano stabili ed oggi sono 61: comunque più bassi rispetto agli oltre 80 delle scorse settimane. Teniamo alta la guardia, come sempre".



"Ieri - ha aggiunto - il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto che detta nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale e, aldilà di qualsiasi considerazione sulle misure introdotte e sul loro impatto, l'invito ad ognuno è di rispettare tutte le norme. Soltanto con uno straordinario impegno personale e collettivo possiamo tenere questo virus lontano dalla nostra porta e dai nostri polmoni. Chiediamo subito un impegno forte per le nostre attività, che stanno soffrendo per i drammatici effetti economici di questa pandemia... Non basta chiudere o imporre chiusure, si deve indicare una strada. Sarzana quest'estate ha mostrato che con questo virus si può convivere, senza rinunciare a tutto ma vivendo, con attenzione e responsabilità. Dobbiamo continuare a farlo. Questa pandemia non la risolveranno i politici ma i singoli individui, insieme, ognuno parte essenziale di una collettività responsabile che rispetta le regole, per proteggere se stessi, i propri cari e i più fragili. Coraggio".