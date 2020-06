Sarzana - Val di Magra - “Ecco la sorpresa della giornata pre-apertura della stagione balneare: è in corso proprio in queste ore la delimitazione dei parcheggi nella stradina del retro spiaggia che va dal Bagno Disma al Bagno Italia". Lo affermano i consiglieri comunali di Insieme per Ameglia, sottolineando: "Continua senza sosta l'pera di privatizzazione portata ostinatamente avanti da questa amministrazione, eliminando a Fiumaretta gli ultimi parcheggi liberi rimasti“.