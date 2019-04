Weekend con il mercatino, laboratori e musica guardando alla Pasqua

Sarzana - Val di Magra - Domani parte alla "Fabbrica" un fine settimana di eventi ed iniziative per tutti nel segno della Pasqua: sabato 13 e domenica 14 aprile si rinnova alla Fabbrica l’appuntamento mensile con il mercatino dell’arte e della creatività

curato dall’Associazione Rilax, venti banchi di prodotti unici frutto del lavoro di tanti appassionati, in questa occasione dedicato alla Pasqua. Sempre sabato, per i più piccoli, con il consueto orario (dalle 17 alle 19) laboratorio pasquale

a cura della “Cooperativa Zoe”, nell’occasione l’argomento sarà ”Salta Pasqua!” ovvero come creare biglietti di auguri con motivi pasquali, davvero speciali. Infine domenica l’evento atteso da un mese dagli appassionati del ballo: dalle

16 in poi torna l’appuntamento con le domeniche danzanti! questa volta tocca all’orchestra “Maritè Gli Elisir”.