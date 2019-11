Viabilità alternativa all'Aurelia per il traffico pesante, c'è l'ok di Confartigianato Trasporti

Sarzana - Val di Magra - Confartigianato Trasporti La Spezia plaude l’iniziativa del Sindaco di Arcola Monica Paganini di richiedere al Ministero l'inserimento della realizzazione di una viabilità di adduzione nel tratto ricompreso nel territorio di Arcola tra i due caselli di Sarzana e Santo Stefano di Magra, alternativa alla statale Aurelia, nel prossimo bando di gara per la concessione dell'autostrada Al2 Sestri Levante — Livorno. “Sulla vexata quaestio del transito dei mezzi pesanti lungo la SS 1 “Via Aurelia” nel Comune di Arcola – spiega il Presidente di Confartigianato Trasporti La Spezia, Stefano Ciliento – la nostra associazione nel passato ha avuto sempre una posizione molto chiara contraria ad ogni limitazione, rafforzata dalle considerazioni delle Forze dell'Ordine presentate al tavolo della prefettura e della normativa vigente, l’idea del Sindaco Paganini ci sembra l’approccio corretto e costruttivo ad un tema importante per ottemperare le legittime istanze della cittadinanza e le esigenze lavorative della categoria dell’autotrasporto”. La Confartigianato della Spezia mesi fa ha scritto al Sindaco di Arcola una lettera per richiedere un incontro in realtà non ancora ottenuto. "Desideriamo appoggiare apertamente l’idea dell'Amministrazione di Arcola - prosegue Ciliento - di inserire negli elaborati della nuova proposta di PUC, un’ipotesi di tracciato di variante all'Aurelia che possa, utilizzando la viabilità già esistente nell’area industriale, separare i traffici pesanti diretti verso il Porto e l'autostrada dal traffico urbano, come già allo studio di Anas anni fa".