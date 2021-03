Varo in streaming per lo yacht di Valentino Rossi

Sarzana - Val di Magra - Collegato dal Qatar, dove il prossimo fine settimana si corre la MotoGP. Da migliaia di chilometri di distanza Valentino Rossi ha potuto assistere al varo del suo nuovo yacht presso i cantieri Sanlorenzo di Ameglia. avvenuto invece sotto gli occhi di suoi emissari. Il Titilla III prenderà il mare solo dopo la fine dell'allestimento, che occuperà le prossime settimane nel sito spezzino del gruppo nautico di fama mondiale. Ma intanto l'asso delle due ruote sa che il suo SX88 è quasi pronto ed in buone mani, quelle delle maestranze locali e dei tecnici che hanno portato sul mare i sogni di centinaia di facoltosi armatori prima di lui.

Il Dottore ha scelto un modello di grande successo, nato nel 2017 e proposto in diverse varianti. Lungo 27 metri, quindi non un gigante rispetto ad altre produzioni di Sanlorenzo, si tratta di una barca che al momento della presentazione fu premiata come Most avant-gard yacht agli "oscar" del settore di Cannes. E non a caso ancora conquista gli occhi e il cuore di molti clienti. L'SX88 è il capostipite della linea crossover, caratterizzata dalla timoneria posizionata sul flybridge in modo da lasciare più spazio e più soluzioni modulari sul ponte principale.

Il costo è stimato attorno ai 9 milioni di euro. Come è noto, sono le personalizzazioni a pesare in maniera particolare nella creazione di queste unità, il cui rezzo base viaggia sui 4,5 milioni di euro. Proprio la fase dell'allestimento sarà la prossima per la barca di Valentino Rossi. La consegna vera e propria dovrebbe avvenire tra primavera ed estate, poi il Titilla III circumnavigherà la Penisola per posizionarsi in Adriatico dove sarà di porto.