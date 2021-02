Valdimagra Formazione cerca un consulente contabile e fiscale

Sarzana - Val di Magra - L'Associazione Valdimagra Formazione, organismo di formazione professionale dei sette comuni valligiani, con sede a Sarzana, cerca un consulente contabile e fiscale, e a questo fine ha diffuso un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per l'incarico, di durata biennale (con possibile proroga per ulteriori due anni. Il compenso per l’incarico è stimato in 8mila euro annuali per ciascun anno, valore soggetto al ribasso proposto dal concorrente in sede di gara. I soggetti interessati dovranno far pervenire le domande esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.avmform.com entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22 febbraio.

Tutti i dettagli su www.avmform.com/