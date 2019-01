Un nuovo negozio di prodotti biologici in via Emiliana

Sarzana - Val di Magra - Inaugurato questa mattina a Sarzana il rinnovato locale di prodotti biologici e di qualità “La bottega Lu.ne. Verdi” dell'omonima azienda agricola. Il negozio di via Emiliana è stato infatti rilevato dalla giovane Cristina Baldi che ha deciso di puntare sulla città promuovendo anche una vasta gamma di prodotti locali alimentari, di ortofrutta e no food. Alla nuova attività ha portato anche il suo saluto l'assessore al commercio Italiani mentre per la nuova commerciante è arrivato anche un in bocca al lupo da Canfimpresa Former.