Un frantoio del Seicento diventa ristorante in tempo di Covid

Sarzana - Val di Magra - Publio Virgilio Marone diceva che la fortuna aiuta gli audaci, questa è stata la filosofia dei titolari dell’Antica Osteria del Ponte di Arcola che sfidando la crisi economica e tutte le paure generate dal Covid hanno deciso di raddoppiare, aprendo un nuovo locale nel centro storico di Arcola: la Locanda De Anciue, la locanda delle acciughe nella traduzione dal dialetto spezzino, nei locali ristrutturati dell’antico frantoio della famiglia Fiamberti, risalente alla metà del 1600 e del quale conserva ancora la preziosa macina in arenaria. L’inaugurazione è prevista lunedì 19 ottobre a partire dalle ore 18.30. A guidare la cucina Mario Buratta, già cuoco nell’Osteria: "Abbiamo colto al volo questa occasione, nel ristorante al Ponte di Arcola resta il cuoco che mi ha affiancato in questi anni proponendo un menù di terra e la panigacceria, qui nel borgo antico la proposta sarà tutta di pesce, soprattutto la preziosa acciuga tipica del nostro golfo, cucinata in tutte le varianti possibili, pasta fatta in casa, cruditè e pescato rigorosamente del giorno".

Come risolverà il problema parcheggio che è sempre stata una spina nel fianco per tutti quelli che anche in passato avevano scelto di investire nel centro storico? "Ho organizzato un servizio di navetta da piazza della Resistenza al Ponte di Arcola, sarà sufficiente per chi prenota comunicare che intende avvalersi di questo servizio, è assolutamente gratis e in più garantirò un servizio da asporto e la domicilio su richiesta".



info 0187875124