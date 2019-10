Turismo e sviluppo economico, l’obiettivo della nuova Pro Loco Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Nasce il comitato promotore per la costituzione della “Pro Loco Sarzana”, associazione di commercianti e cittadini che si pone l’obiettivo di "essere una risorsa proattiva nella promozione e l’organizzazione di eventi e manifestazioni per lo sviluppo turistico e culturale, nonché per l’aggregazione e la tutela della cultura e del territorio di Sarzana". Il comitato promotore, composto da Rolando Antognoli, Federico Baldassari, Marta Campioli, Katia Demi, Gabriele Di Sarcina, Nicola Grasso, Stefano Muraglia e David Paruano, ha l’obbiettivo di raccogliere la più ampia adesione per la costituzione ufficiale della “Pro Loco Sarzana” senza scopo di lucro che, in seguito, richiederà l’iscrizione all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italiane). Per aderire, sostenere o ricevere ulteriori informazioni in merito, è possibile contattare i membri del comitato promotore. Una volta raggiunto un adeguato numero di adesioni verrà convocata l'assemblea costituente nella quale verrà approvato lo statuto e si procederà alla votazione del consiglio direttivo tra tutti i soci.