Tavolo dell'autotrasporto a Santo Stefano di Magra

Sarzana - Val di Magra - Si è riunito ieri a Santo Stefano di Magra il tavolo dell'autotrasporto con il sindaco Paola Sisti, il vicesindaco Alessandro Capetta, i referenti degli uffici tecnici comunali, i rappresentanti dei terminalisti, di Svar e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. L'incontro è stato sollecitato dalla Cna della Spezia, dopo l'ultimo svoltosi a maggio, per avere un'informazione costante su quanto viene realizzato nell'area retroportuale ed evitare che gli autotrasportatori siano soggetti a disagi per decisioni non condivise preventivamente.



L'esito del tavolo è stato positivo: si è preso, infatti, atto che è stata già avviata una prima fase di modifiche alle uscite di Contrepair. Bisogna tuttavia migliorare la conoscenza delle problematiche del retroporto al fine di valutare le soluzioni migliori. Sono state affrontate anche altre operazioni legate alla realizzazione di un'area di parcheggio attrezzata per la sosta degli autisti e alle modifiche della viabilità. Il primo cittadino di Santo Stefano di Magra Sisti ha inoltre proposto di attuare un protocollo di lavoro con appuntamenti fissi bimestrali in modo tale che il tavolo diventi progettuale data anche l'importanza strategica del retroporto.