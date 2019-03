Tagliatelle di canapa, piccole eccellenze alla ribalta

Sarzana - Val di Magra - L’evento dedicato alla canapa, organizzato da Cinqueterre Food Tour, in collaborazione con CapTour e HandmadeTour, all’interno della suggestiva location dell’agriturismo Le Serre di Sarzana, è stato un grande successo. Cinzia Angelotti – chef dell’Agriturismo Il Fienile di Masignano –ha accolto gli ospiti nell’ampia e attrezzatissima cucina per assistere allo show cooking: le Canapelle, tagliatelle con farina di canapa, nate da una sperimentazione personale della stessa Cinzia, appassionata da sempre dell’incontro tra la tradizione e l’innovazione. Il risultato è stato eccellente, gli ospiti gradiscono l’assaggio e non disdegnano il bis, accompagnato da un fresco e frizzante Vermentino dei colli di Luni dell’Azienda Agricola Spagnoli sempre di Masignano. L’evento rientra nel progetto di valorizzazione del territorio, con i suoi prodotti e i piccoli produttori, spesso vere e proprie eccellenze ma invisibili al grande mercato. L’ obiettivo di Cinqueterre Food tour è quello di dare voce a queste realtà, proponendo pacchetti di enogastronomia, con degustazioni e show cooking. Dopo la Torta d’erbe e le tagliatella di canapa, il prossimo appuntamento sarà incentrato tutto sulla cucina vegetariana. Ai fornelli una Chef importante, Chiara Canzian figlia del noto Red dei Pooh. Cinqueterre food tour e Cinzia Angelotti, ringraziano Captour e Handmade Tour per la fattiva collaborazione, tutti i partecipanti e Clicklab Photography per le splendide foto.