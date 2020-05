Sostegno al pagamento bollette: il Comune di Sarzana integra le risorse e dà il contributo a tutti i richiedenti

Sarzana - Val di Magra - Alla fine tutti i nuclei famigliari che hanno inoltrato domanda in possesso dei requisiti richiesti dal bando per ottenere l’erogazione dei contributi finalizzati al sostegno del pagamento delle bollette per le utenze domestiche otterranno

il contributo. Lo ha stabilito la Giunta che, su proposta dell’assessore ai servizi sociali Costantino Eretta, ha approvato l’integrazione delle risorse stanziando altri 3mila euro circa che andranno a sommarsi a quelli già messi a disposizione (10mila euro) con finanziamento erogato da Fondazione Carispezia. Dunque tutti i 130 nuclei sarzanesi che hanno fatto domanda otterranno il contributo pari a 100 euro ciascuno. “L’emergenza - dichiara l’assessore Eretta-ha messo in seria difficoltà molte persone e moltissimi sono i nuclei famigliari che non ce la fanno. Per questo abbiamo raschiato il fondo del barile e trovato il denaro necessario per dare risposte a tutti, proprio per non lasciare nessuno indietro. Non appena ne abbiamo la possibilità e le risorse sono disponibili cerchiamo di renderle fruibili per tutti i cittadini immediatamente, destinando il più possibile delle risorse alla gestione dell’emergenza per superare tutti insieme questo momento molto difficile. Anche la veloce riattivazione del bando per il sostegno all’affitto e per le spese odontoiatriche va in questa direzione” .