Sospensione e riduzione tributi, Confesercenti: "Brilla l'inerzia di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - "Da quando il Paese è entrato in questa difficile fase di emergenza sanitaria la Confesercenti si è attivata anche presso le Amministrazioni Comunali della nostra provincia allo scopo di convincerle ad approvare, per quanto di loro competenza, provvedimenti straordinari a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali e turistiche. Molti Sindaci e molte Amministrazioni, anche se non tutte fino ad ora (brilla in particolare l’inerzia dell’Amministrazione Comunale di Sarzana), si sono impegnati per integrare il pacchetto di misure del Governo Nazionale mettendo in atto operazioni importanti di sospensione del pagamento dei tributi locali e di riduzione dei tributi stessi per l’anno corrente. Di grande significato per i conti delle imprese sono gli interventi riguardanti la riduzione della TARI (tassa sui rifiuti) per le utenze non domestiche". Lo si legge in una nota diffusa da Confesercenti La Spezia.

"Anche negli ultimi giorni - si legge ancora - abbiamo registrato con soddisfazione l’approvazione di atti amministrativi da parte dei Comuni di Arcola, Ameglia e Riomaggiore che consentiranno alle imprese di beneficiare di sconti in misura importante all’atto del versamento della TARI dovuta per l’anno 2020. Un grazie particolare vogliamo rivolgere al Sindaco ed all’Amministrazione Comunale di Riomaggiore per l’attenzione dimostrata alle nostre richieste nel corso degli ultimi mesi e per il lavoro prezioso condotto in collaborazione con le Associazioni di Categoria sulla questione della TARI; lavoro che ha portato al varo di un provvedimento che riduce l’importo della TARI per le imprese nella misura del 30%".