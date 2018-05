Soffitta, è ancora obbiettivo qualità

Poco più di un mese per candidare il proprio banco in vista del grande evento dell'estate sarzanese. Cancellati tre stalli da Piazza Matteotti.

Sarzana - Val di Magra - Dal 4 al 19 agosto torna nel centro storico di Sarzana la 'Soffitta nella strada': sarà la 54ma edizione. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Cavarra, pronto ad affrontare il delicato appuntamento delle elezioni comunali del 10 giugno, ha messo nero su bianco e approvato una serie di linee di indirizzo per regolare lo svolgimento dell'attesa manifestazione estiva, di grande richiamo turistico e commerciale. Nella relativa delibera, si sottolinea la necessità di tenere alta la bandiera della qualità "anche e soprattutto in virtù delle criticità che negli anni più recenti si sono manifestate in riferimento alla insufficiente corrispondenza tra i prodotti effettivamente esposti e posti in vendita dagli operatori e l'oggetto della fiera stessa (cioè la merce d'antiquariato, modernariato e vintage, ndr) con conseguente generale scadimento delle caratteristiche peculiari della manifestazione".



Gli operatori interessati ad animare la 'Soffitta' - una settantina in partecipanti alla scorsa edizione - hanno tempo fino al 20 giugno per farsi avanti. Chi parteciperà dovrà obbligatoriamente tenere il banco aperto dalle cinque del pomeriggio fino a mezzanotte, con apertura facoltativa dalle nove del mattino alle cinque. Gli operatori dovranno tenere esposto un cartello, consegnato dall'Ufficio commercio su aree pubbliche, che segnala la presenza di un esperto a disposizione dei consumatori. Confermata la presenza di una Commissione valutativa della merceologia esposta in 'Soffitta', composta dal dottor Antonio Gesino, storico dell'arte da anni consulente di Palazzo civico, da due componenti dell'Ufficio commercio su aree pubbliche, infine da un membro dell'associazione 'Sarzana antiquaria' individuato da Guido Di Sarcina, esperto antiquario e perito del Tribunale della Spezia. Nella domanda di partecipazione, gli operatori dovranno impegnarsi a esporre merce di qualità, allegando documentazione fotografica a colori dei prodotti che finiranno sul banco. La Commissione poi farà le sue valutazioni procedendo ad ammissioni ed eventuali esclusioni.

Ad ogni modo, per garantire la qualità dell'offerta, gli operatori dovranno arrivare a Sarzana con un minimo del 70 per cento di prodotti nell'alveo di antiquariato, modernariato e vintage. I membri della Commissione potranno operare delle verifiche e, in caso di merce non conforme, assieme alle forze dell'ordine, potranno disporre l'allontanamento degli operatori non in linea. E quanto da questi versato in termini di Cosap e Tari sarà trattenuto a titolo di penale.



I commercianti sarzanesi che vendono prodotti afferenti alle tre menzionate categorie, per le due settimane della 'Soffitta' saranno ancora una volta autorizzati a occupare il suolo pubblico antistante i negozi per pubblicizzare ed esporre la merce. Tre stalli per banchi di Piazza Matteotti - lato nord, dietro il monumento - saranno eliminati visto che nell'edizione 2017 ci sono stati problemi di visibilità degli stessi anche per via di altre manifestazioni che hanno interessato la principale piazza cittadina.