Sisti: "Azioni concrete a supporto dei commercianti del territorio”

Sarzana - Val di Magra - In seguito alla preoccupazione espressa dai commercianti del territorio nell'incontro avvenuto oggi, il sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti ha assunto l'impegno a riportare nelle sedi regionali e governative le misure di sostegno dedicate richieste dagli stessi commercianti. Tra queste, la diminuzione dei costi "vivi" e fissi per le attività, come la spesa per l'energia elettrica, o ancora la previsione di sgravi a livello di tasse.



Di fronte alle difficoltà concrete che derivano dalla prolungata chiusura e quindi dall'azzeramento delle entrate, Sisti ha anche rassicurato la categoria relativamente alle misure già allo studio dell'amministrazione locale al fine di sgravare il più possibile il settore commerciale. Ad oggi, le tasse dovute al Comune sono infatti slittate a fine dell'anno, ma c'è di più; l'Amministrazione sta infatti lavorando su interventi concreti in soccorso alle attività, grazie anche alla possibilità offerta dalla Cassa Depositi e Prestiti di sospendere per l'anno in corso il pagamento dei mutui accesi dal Comune. La rinegoziazione dei mutui consentirà infatti al Bilancio comunale di allargare la previsione degli interventi straordinari rivolti a sostenere tutta la comunità locale.